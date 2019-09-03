СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-03T12:48:54+03:00

В Приморско-Ахтарске у мужчины из гостиничного номера украли той-терьера Фото: Архив "КП"

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40-летний житель Кореновска приехал в Приморско-Ахтарск со своим питомцем позагорать на берегу Азовского моря. Турист остановился в номере небольшой гостиницы, которая находится на улице Набережной. 31 августа он ненадолго вышел из комнаты, а собаку породы той-терьер оставил там.

В этот момент неустановленное лицо украло животное и скрылось в неизвестном направлении. Когда мужчина вернулся в номер и понял, что собаки нигде нет, он тут же обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

- Полицейские осмотрели место происшествия, даже привлекали к поискам кинологов с собаками, но пропавшего пса еще не нашли. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На похитителя, чья личность еще не установлена, завели уголовное дело по части 1 статьи 158 (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU