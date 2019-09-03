Сочинский фестиваль «Бархатный сезон» сделали ежегодным

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-03T12:52:51+03:00

Он будет проходить на территории старейшего отеля курорта

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В Сочи с 12 по 16 сентября 2019 года на территории одной из старейших гостиниц пройдет фестиваль «Бархатный сезон». Впервые его провели в минувшем году, а затем решили сделать традиционным.

- В этом году запланировано что на сцене Летнего театра имени Фрунзе выступят Тамара Гведцители, Татьяна Буланова, Маша Распутина, группа «На-На» и другие популярные артисты, - рассказали организаторы фестиваля.

Также стало известно, что посетители мероприятия смогут пообщаться со звездами эстрады в неформальной обстановке. Помимо этого, в дни фестиваля пройдет игра «Что?Где?Когда?». Затем всех пригласят на грандиозную открытым небом прямо на пляже.

Напомним, в Геленджике старт бархатному сезону даст группа «Технология», это исполнители хитов «Нажми на кнопку», «Странные танцы».Мероприятие состоится 7 сентября в 20:30 на Центральной площади. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU