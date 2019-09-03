В Атамани пройдут встречи с участниками фестиваля «Киношок»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-03T13:13:31+03:00

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7 сентября в рамках фестиваля «Атамань гостеприимная» в этно-станице пройдут творческие встречи с участниками фестиваля «Киношок». Представители киноиндустрии, режиссеры и актеры театра и кино посетят этнографический комплекс и расскажут о своем творчестве.

- Гости станицы смогут пообщаться с ними, задать интересующие вопросы. Также в этот день пройдут народных ансамблей, фолк-групп. Реконструкторы старинных обрядов расскажут о кубанской культуре, фольклоре и обычаях гостеприимства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ежегодный кинофорум «Киношок» проходит в городе-курорте с 1 по 8 сентября. Глава региона был на открытии мероприятия и приветствовал всех участников.

Фильмы, снятые кинематографистами России и стран СНГ, будут состязаться в пяти номинациях. Главный приз фестиваля – «Золотая Лоза» вручается за лучший полнометражный фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU