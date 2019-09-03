Сочинцев предупредили о налоговиках-аферистах

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-03T13:18:55+03:00

Они рассылают ложные квитанции на оплату обязательных сборов и пеней

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В Сочи активизировались мошенники. Они рассылают жителям курорта фальшивые квитанции об оплате налогов и пеней. В них указан расчетный счет, открытый в одном из коммерческих банков.

- Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, налоги, сборы, страховые взносы, иные обязательные платежи зачисляются на счет Федерального казначейства. В Квитанции в графе «Банк получателя» должно значится Южное ГУ Банка России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Жителей курорта просят быть внимательными. В случае получения подобной квитанции, необходимо проверить свою задолженность по налоговым платежам в личном кабинете на официальном сайте налоговых органов.

Чтобы не стать жертвой аферистов, рекомендуется оплачивать налоги, услуги ЖКХ через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU