2019-09-03T13:51:36+03:00
Происшествия

В Краснодаре две девочки украли из кафе бокс для пожертвований

Это произошло 2 сентября [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

В Краснодаре две девочки украли из кофейни бокс для пожертвований животным. Инцидент произошел во второй половине дня 2 сентября. Об этом на своей официальной страничке сообщает «Краснодог».

На кадрах видно, что одна из школьниц отвлекает с сотрудницу заведения, разговаривая с ней. В этот момент другая девочка берет бокс с деньгами и уходит с ним на улицу. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, установленные в кафе.

- В полицию о данном факте не заявляли. Но назначено проведение проверки указанных сведений о возможной краже пожертвований. Устанавливается место событий, обстоятельства произошедшего, а также личности детей, - рассказали в УМВД по Краснодару.

- Денег в боксе было немного, за несколько дней до происшествия было проведено изъятие, но это не смягчает факта кражи, - написали на официальной страничке в «Краснодог».

В Краснодаре две девочки украли бокс с пожертвованиями.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24