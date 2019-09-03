В Краснодаре две девочки украли из кафе бокс для пожертвований

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-03T13:51:36+03:00

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В Краснодаре две девочки украли из кофейни бокс для пожертвований животным. Инцидент произошел во второй половине дня 2 сентября. Об этом на своей официальной страничке сообщает «Краснодог».

На кадрах видно, что одна из школьниц отвлекает с сотрудницу заведения, разговаривая с ней. В этот момент другая девочка берет бокс с деньгами и уходит с ним на улицу. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, установленные в кафе.

- В полицию о данном факте не заявляли. Но назначено проведение проверки указанных сведений о возможной краже пожертвований. Устанавливается место событий, обстоятельства произошедшего, а также личности детей, - рассказали в УМВД по Краснодару.

- Денег в боксе было немного, за несколько дней до происшествия было проведено изъятие, но это не смягчает факта кражи, - написали на официальной страничке в «Краснодог».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729780" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре две девочки украли бокс с пожертвованиями.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU