Шесть кубанских производителей одежды презентуют свою продукцию в Москве

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-03T14:29:43+03:00

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В Москве 3 сентября 2019 года стартовала 33-я международная выставка Collection Premiere Moscow. Она будет работать до 6 числа. В программе мероприятия - деловой форум, презентации коллекций весна-лето 2020 года. В нынешнем году свою продукцию здесь перентуют свыше 1300 производителей из 30 стран.

- Кубанский регион на выставке представляют шесть предприятий легкой промышленности. Свои коллекции они презентую на объединенном стенде, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что региональные производители участвуют в этом мероприятии в третий раз. Это позволяет продвигать региональные бренды и расширять рынки сбыта. Так как ежегодно в Москву приезжают более 22 тысяч профессионалов индустрии.

Напомним, в кубанском университете открыли лабораторию молекулярно-генетических исследований. Это произошло при поддержке Минсельхоза России.

ИСТОЧНИК KP.RU