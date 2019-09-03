Краснодарские предприятия могут претендовать на субсидии на развитие производства

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-03T15:23:56+03:00

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В Краснодаре предприятия могут получить субсидии, которые предлагается направлять на повышение производительности труда и модернизацию производства. Документы принимают в краевом Министерстве экономики.

- На выделение средств могут претендовать организации, осуществляющие деятельность в области строительства, сельского хозяйства, транспортных услуг. Размер гранта – 3 млн рублей. В 2019 году на эти цели из регионального бюджета планируют потратить 21 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Перечень документов, необходимых для подачи на получение субсидии можно найти здесь. Их принимают в Краснодаре 4 по 12 сентября по адресу: ул. Красная, 35 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону в кубанской столице: 8 (861) 2673814.

Напомним, шесть кубанских производителей одежды презентуют свою продукцию в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU