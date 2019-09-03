2019-09-03T15:55:03+03:00
Общество

На Кубани установят границы зон подтопления

Данные работы планируют завершить в начале 2020 года
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае к началу 2020 года определят границы подтапливаемых зон. После этого из них расселят людей и запретят здесь строительство.

- Только за последние пять лет на ликвидацию последствий ЧС на кубани потратили 5 млрд рублей. Определение границ зон, которые может подтопить в случае неблагоприятных погодных условий поможет не только спасти жизни людей в случае возникновения ЧС, но и минимизировать убытки для краевого бюджета, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент специалисты изучают реки Кубани и расположенные рядом с ними населенные пункты. Эта работа поможет определить, где лучше всего возвести защитные дамбы, укрепить берега водных артерий, а откуда придется переселять местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарская предпринимательница воюет за проезд к своему бизнесу со строительной компанией
Жителя Сочи подозревают в жестоком убийстве жены
Кубанский пожарный спас поджегшую себя женщину
Кубанские заводы произвели свыше 100 млн банок консервированной кукурузы
Анапа полностью рассчиталась с долгами
На Кубанских трассах откроют свыше 30 многофункциональных придорожных комплексов
На Кубани 14 полицейских привлекли к ответственности за скрытие доходов
В Сочи и Краснодаре ввели в эксплуатацию два долгостроя
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза
Краснодарские предприятия могут претендовать на субсидии на развитие производства
Шесть кубанских производителей одежды презентуют свою продукцию в Москве
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
В Краснодаре две девочки украли из кафе бокс для пожертвований
В Сочи пройдут турниры по самбо и рукопашному бою
Сочинцев предупредили о налоговиках-аферистах
В Атамани пройдут встречи с участниками фестиваля «Киношок»
Сочинский фестиваль «Бархатный сезон» сделали ежегодным
В Приморско-Ахтарске у мужчины из гостиничного номера украли той-терьера
В Сочи открыли первые кадетские классы
В Краснодаре заменят оборудование на ливневых канализационных насосных станциях