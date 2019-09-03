На Кубани установят границы зон подтопления

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-03T15:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае к началу 2020 года определят границы подтапливаемых зон. После этого из них расселят людей и запретят здесь строительство.

- Только за последние пять лет на ликвидацию последствий ЧС на кубани потратили 5 млрд рублей. Определение границ зон, которые может подтопить в случае неблагоприятных погодных условий поможет не только спасти жизни людей в случае возникновения ЧС, но и минимизировать убытки для краевого бюджета, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент специалисты изучают реки Кубани и расположенные рядом с ними населенные пункты. Эта работа поможет определить, где лучше всего возвести защитные дамбы, укрепить берега водных артерий, а откуда придется переселять местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU