На Кубани 14 полицейских привлекли к ответственности за скрытие доходов

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-03T16:33:09+03:00

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Кавказская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения действующего законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в деятельности ЛО МВД России на ст. Кавказская. В итоге были выявлены нарушения.

- Проведенная проверка показала, что 14 сотрудников отразили в декларациях о доходах и имуществе недостоверные или неполные сведения, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Кавказским транспортным прокурором начальнику ЛО МВД России на ст. Кавказская внесено представление об устранении нарушений законодательства. Оно было рассмотрено и удовлетворено – 14 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в середине июля 2019 года в районе Анапы сотрудники краевого управления ФСБ, а также ОРЧ (СБ) ГУ МВД России задержали с поличным двоих сотрудников ГИБДД. Задокументирован факт передачи 50 тысяч рублей от гражданина, проживающего в Ленинградской области за не привлечение его к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU