2019-09-03T16:51:24+03:00
Общество

На Кубанских трассах откроют свыше 30 многофункциональных придорожных комплексов

Здесь будут предоставлять широкий спектр услуг автомобилистам
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае определили 41 площадку в 18 муниципалитетах для создания многофункциональных придорожных комплексов. Автомобилистам здесь будут предоставлять широкий спектр услуг: возможность заправить транспортное средство, остановится на ночлег, купить продукты или поесть в точке общепита. Планируется, что здесь также будут работать сельскохозяйственные ярмарки.

- В данный момент уже функционируют 10 площадок: 8 на трассе «Дон» и два – на подъезде к Крымскому мосту, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще на 13 земельных участках создадут многофункциональные дорожные комплексы рядом с имеющимися заправочными станциями. Еще на 18 их возведут с нуля. Это позволит отказаться от нерегулируемого и хаотичного придорожного сервиса, что, в свою очередь, создаст положительный образ Краснодарского края в глазах туристов, которые приезжают отдохнуть на Кубань или следуют через территорию региона транзитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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