2019-09-03T17:17:23+03:00
Экономика

Анапа полностью рассчиталась с долгами

Кредит, рассчитанный до 2021 года погасили досрочно
Максим ОСОКИН
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Фото: anapa-official.ruФото: anapa-official.ru
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В Анапе полностью погашен дол муниципалитета перед банком. Это сделали досрочно – займ брали до конца 2021 года.

- По состоянию на 1 января 2018 года муниципалитет был должен банку 169 млн рублей. За год эта сумма снизилась до 169 млн. Этого удалось добиться благодаря сборам обязательных платежей граждан, а также мерам по пополнению городского бюджета, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Благодаря досрочному погашению задолженности перед кредитной организацией муниципалитету удалось сэкономить 13 млн рублей. В данный момент власти курорта объявили о намерении больше не брать кредитов, чтобы «жить по средствам». Это позволит тратить деньги, которые обычно уходили на выплату процентов, на благоустройство, озеленение, ремонт и прокладку дорог, а также строительство и приведение в порядок социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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