Кубанский пожарный спас поджегшую себя женщину

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-03T18:11:14+03:00

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В станице Гостагаевской Анапского района пожарный спас женщину из огня. В этот момент он находился на отдыхе.

- 27 августа Денис Кострюков во время отдыха увидел, что во дворе соседнего домовладения начался пожар. Он бросился к месту ЧП и увидел, что горит стена дома, а также лежащая на земле женщина. Сбив пламя с потерпевшей, он вызвал пожарный расчет, который потушил пламя, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на руководителя Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «11 отряд ФПС по Краснодарскому краю» Людмилу Бурнайкину.

Пока пожарный дожидался приезда коллег, он смог привести пропевшую в сознание, а затем передал прибывшим сотрудникам скорой помощи. Как выяснилось позднее, женщина незадолго до ЧП рассталась с мужем и уехала к родственникам. Она решилась на самоубийство из-за того, что очень тяжело переживала разрыв.

Сейчас потерпевшая находится в больнице, а спасший ее пожарный продолжает отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU