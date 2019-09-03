Жителя Сочи подозревают в жестоком убийстве жены

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-03T18:44:26+03:00

Обглоданный животными труп без головы, который предположительно принадлежит ранее пропавшей женщине, обнаружили в окрестностях курорта

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На Кубани возбуждено уголовное дело по статье убийство после обнаружения в Сочи по дороге в село Красная Воля скелетированных останков женщины. Предположительно над телом «поработали» дикие животные. Позднее сотрудница кинологической службы при помощи собаки в 5 метрах от тела нашла обглоданный череп.

- По предварительным данным, труп пролежал в овраге около 2 недель. Признаков насильственной смерти не обнаружено, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело ранее возбудили по факту беззвестного исчезновения 47-летней местной жительницы. После обнаружения останков был задержан ее 46-летний муж. Именно его подозревают в убийстве. В данный момент назначено проведение ряда экспертиз. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU