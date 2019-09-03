2019-09-03T19:17:26+03:00
Общество

Краснодарская предпринимательница воюет за проезд к своему бизнесу со строительной компанией

Последняя, купив соседний участок, установила забор, который полностью перекрыл доступ
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре местная предпринимательница борется со строительной компанией. Причиной конфликта стал забор, который последняя установила вокруг приобретенного земельного участка на улице Магистральной, где идет возведение здания. В результате, те, кто стал землевладельцем ранее, не могут попасть на территорию принадлежащих им наделов.

- объекты бизнеса местной жительницы оказались недоступными для нее из-за установленного ограждения. При этом тяжба в арбитражном суде, куда обратилась женщина с иском к девелоперу с требованием восстановить проезд, ничего не дала – Фемида встала на сторону застройщика, - пишет Юг Times.

В данный момент женщина рассчитывается по ипотечному кредиту, который брала на покупку участка, к которому не может даже подойти. Ее бизнес оказался под угрозой, что лишит город дополнительных доходов от налогов, а также снизит количество доступных жителям краевой столицы рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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