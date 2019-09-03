Жительница Иркутска оставила дочь у родни на Кубани, а потом пожаловалась на них в полицию
- Я оставила свою 8-летнюю дочь сестре на Кубани. А сейчас, где она, не знаю, потому что нахожусь в Иркутске, - позвонила в дежурную часть женщина и попросила разыскать ребенка.
Позже выяснилось, что девочка полгода жила с тётей в одной из станиц Павловского района. Родная мама очень редко интересовалась дочерью. А недавно позвонила и попросила посадить ребенка на автобус и отправить в Иркутск. Тётя отказала в просьбе, сославшись на то, что родной дедушка против и девочка сейчас у него. Рассердившись, мама позвонила в полицию.
По заявлению сотрудники ПДН провели проверку и забрали девочку в реабилитационный центр. Чтобы забрать школьницу из учреждения, маме пришлось найти время и приехать за ней из Иркутска.
- По поступившему сообщению сотрудники ПДН провели проверку. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка передана законному представителю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU