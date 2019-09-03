2019-09-03T20:43:49+03:00
Общество

Жительница Иркутска оставила дочь у родни на Кубани, а потом пожаловалась на них в полицию

Полиция провела проверку
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Девочка передана законному представителюДевочка передана законному представителю
Изменить размер текста:

- Я оставила свою 8-летнюю дочь сестре на Кубани. А сейчас, где она, не знаю, потому что нахожусь в Иркутске, - позвонила в дежурную часть женщина и попросила разыскать ребенка.

Позже выяснилось, что девочка полгода жила с тётей в одной из станиц Павловского района. Родная мама очень редко интересовалась дочерью. А недавно позвонила и попросила посадить ребенка на автобус и отправить в Иркутск. Тётя отказала в просьбе, сославшись на то, что родной дедушка против и девочка сейчас у него. Рассердившись, мама позвонила в полицию.

По заявлению сотрудники ПДН провели проверку и забрали девочку в реабилитационный центр. Чтобы забрать школьницу из учреждения, маме пришлось найти время и приехать за ней из Иркутска.

- По поступившему сообщению сотрудники ПДН провели проверку. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка передана законному представителю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани мальчика побил отец его одноклассника
Краснодарская предпринимательница воюет за проезд к своему бизнесу со строительной компанией
Жителя Сочи подозревают в жестоком убийстве жены
Кубанский пожарный спас поджегшую себя женщину
Кубанские заводы произвели свыше 100 млн банок консервированной кукурузы
Анапа полностью рассчиталась с долгами
На Кубанских трассах откроют свыше 30 многофункциональных придорожных комплексов
На Кубани 14 полицейских привлекли к ответственности за скрытие доходов
В Сочи и Краснодаре ввели в эксплуатацию два долгостроя
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза
На Кубани установят границы зон подтопления
Краснодарские предприятия могут претендовать на субсидии на развитие производства
Шесть кубанских производителей одежды презентуют свою продукцию в Москве
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
В Краснодаре две девочки украли из кафе бокс для пожертвований
В Сочи пройдут турниры по самбо и рукопашному бою
Сочинцев предупредили о налоговиках-аферистах
В Атамани пройдут встречи с участниками фестиваля «Киношок»
Сочинский фестиваль «Бархатный сезон» сделали ежегодным
В Приморско-Ахтарске у мужчины из гостиничного номера украли той-терьера
В Сочи открыли первые кадетские классы
В Краснодаре заменят оборудование на ливневых канализационных насосных станциях