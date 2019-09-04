2019-09-04T07:26:09+03:00
Общество

В Краснодаре на акцию «Свеча памяти» пришли около тысячи человек

Организовало мероприятие городское управление по делам молодежи
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Акция «Свеча памяти» началась в краевой столице в 20:00 в сквере имени Жукова по Красной. Около тысячи краснодарцев пришли почтить память жертв трагических событий в Беслане в сентябре 2004 года.

- Участники зажгли свечи, выложили из них слово «Помним». Все желающие смогли оставить свои послания в специальной капсуле, которую затем передадут в Северную Осетию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Организовало акцию городское управление по делам молодежи. В ней приняли участие студенты вузов и ссузов, школьники, представители молодежных патриотических общественных объединений, клубов.

Все послания местных жителей и гостей города заложили в специальную капсулу, которую отдали представителям Краснодарской краевой общественной организации «Общество осетинской культуры и милосердия «Алан».

3 сентября в России ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена в 2005 году ФЗ «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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