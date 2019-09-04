В Белоглинском районе открыли спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-04T07:39:12+03:00

На его строительство потратили около 60 миллионов рублей

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В Белоглинском районе открыли новый спорткомплекс. Стоимость строительства составила около 60 миллионов рублей, в том числе 45 – средства краевого бюджета

- По поручению губернатора на Кубани продолжают возводить такие объекты. Малобюджетные спортзалы шаговой доступности строятся в сельских населенных пунктах численностью до 5 тысяч человек. Со следующего года начнется строительство центров единоборств, в которых ребята смогут заниматься самбо, дзюдо и другими видами борьбы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В новом учреждении есть все для занятия игровыми видами спорта, а также боксом и рукопашным боем. В спорткомплексе находится универсальная игровая площадка для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, залы для настольного тенниса, силовой подготовки и фитнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU