2019-09-04T11:50:47+03:00
Происшествия

На Кубани банда напала на дом известного казака

Семью Рябовых связали и угрожали горячим утюгом, требуя 500 000 рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В дежурную часть по Новокубанскому району 12 марта в 23:15 позвонила 31-летняя местная жительница. Она зашла в гости к пожилой семейной паре, проверить все ли в порядке, ее знакомые были связаны. По ее словам в дом к главе фермерского хозяйства, а также атамана, который проживает со своей супругой в селе Камышеваха, в 21:00 проникли трое неизвестных мужчин.

Как сообщили полицейским потерпевшие, на злоумышленниках были темные маски и перчатки черного цвета. Они незаметно прошли со стороны заднего двора в жилище. Дверь в дом была открыта. Мужчины схватили мужа и жену, а после связали их при помощи жгутов и липкой ленты. Угрожая утюгом, они требовали от хозяина дома 500 тысяч. Злоумышленники заранее знали, кого идут грабить.

В доме проживал глава крестьянского хозяйства, известный атаман-казак Рябов Василий Гаврилович и его жена. У мужчины множество наград по казачьей линии: «За возрождение казачества», «За верность казачеству» I и II степеней, «300 лет Кубанскому казачьему войску» и другие.

Но бравый атаман не признался, где деньги, тогда они самостоятельно обшарили дом и взяли все ценные вещи, которые смогли найти. Они прихватили 32 тысячи рублей, золотые украшения, телефон, винтовку, ружье, воздушку и патроны к ним. Общий ущерб составил 266500 рублей.

- 27 августа сотрудниками УУР ГУ по Краснодарскому краю совместно с представителями ОУР ОМВД были задержаны нападавшие. Ими оказались 41-летний и 34-летний жители хутора Камышеваха. Их заключили под стражу. Третьего грабителя еще разыскивают, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На мужчин завели уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).

ИСТОЧНИК KP.RU

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