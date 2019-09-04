В Краснодаре откроется персональная выставка Олега Вуколова

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-04T09:01:00+03:00

В экспозиции будет представлено более 30 живописных и графических работ

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 5 сентября в художественном музее имени Коваленко будет откроется выставка Олега Александровича Вуколова. В экспозиции будет представлено более 30 живописных и графических работ автора.

- Основными персонажами картин являются подушки. Они становятся еще и пластической единицей, неотъемлемой частью его художественного пространства, - говорят организаторы.

- Работы Олега Вуколова часто экспонируются на российских и зарубежных выставках. Его произведения находятся в крупнейших музеях и галереях мира, таких как Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Словацкая национальная галерея, а также в частных собраниях России и за рубежом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка будет работать с 5 по 29 сентября по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU