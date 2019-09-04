2019-09-04T09:45:16+03:00
Общество

Краснодарский лицей №90 станет доступнее для детей-инвалидов

Здесь установят специальное оборудование стоимостью 680 тысяч рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: 2gis.comФото: 2gis.com
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Одной из основных проблем для детей-инвалидов Краснодара, обучающихся в городских школах и лицеях, остается их недоступность. Это связано с архитектурными требованиями, которые предъявлялись во время постройки их зданий.

- В частности возникла проблема у родителей девочки, прикованной к инвалидной коляске, которая обучается в лицее №90 краевой столицы. Большую часть занятий ей приходилось проходить дистанционно. Также возникали проблемы при посещении массовых мероприятий и кружков – коляску приходилось поднимать на руках, что было опасно и для родителей, и для ребенка, - рассказали «КП» - Кубань» в ОНФ, который взял эту проблему на контроль.

В результате работы активистов, удалось добиться выделения средств 90-му лицею от департамента образования в размере 680 тысяч рублей. На них приобрели ступенькоход и заключили контракт с подрядчиком на установку вертикального подъемника. Он появится на входе в лицей в течении сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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