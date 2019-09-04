Температура воды в Черном море 4 сентября: В Геленджике теплее, чем в Анапе

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-04T09:47:26+03:00

Водичка еще как парное молоко

Водичка еще как парное молоко

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На курортах Краснодарского края царит прекрасная погода, а температура воды в Черном море еще летняя.

Теплее всего вода Черного моря в Туапсе – 26,7 градусов. В Джубге на 0,5 градусов меньше – 26,2 градусов. В Адлере вода прогрелась до 26, а в Геленджике – 25,3 градусов.

В Анапе температура воды немного ниже – 24,1 градуса, а Новороссийске – 24,6.

Азовское море вода с каждым днем все прохладнее. Температура воды в Темрюке 23,9 градуса, в Приморско-Ахтарске -22, а в Ейске – 21,7.

- На Черноморском побережье 4 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем прогреется до 27…32 градусов, - рассказали в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU