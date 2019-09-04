2019-09-04T10:01:48+03:00
Общество

Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 13,5 миллионов туристов

Пик роста турпотока пришелся на лето
Александра ПОДУШКО
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Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 13,5 миллионов туристовКурорты Краснодарского края с начала года посетили более 13,5 миллионов туристовФото: Архив "КП"
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С начала года курорты Кубани посетили свыше 13,5 миллионов человек, из которых 10,5 миллионов – летом.

Как рассказал глава региона, это во многом результат развития курортов Кубани. В крае увеличилось количество комплексных туров, развивается событийный туризм, появились совершенно новые маршруты, в том числе проект «Золотое кольцо Босфорского царства».

- Также в этом году расширили географию внутренних авиаперелетов, теперь с курортами края связаны Владикавказ, Воронеж, Саранск, Брянск, Иваново, Калуга и Астрахань, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Продолжают также внедрять систему «все включено». На курортах края такие услуги оказывают уже 70 гостиниц. Это на 61 процент больше, чем в 2018 году. Пляжи обеспечивают Интернетом, который сейчас уже доступен в Анапе, Геленджике и Сочи.

Губернатор подчеркнул, что власти законодательно ограничили высотное строительство на расстоянии 500 метров от линии моря. Так как инфраструктура должна соответствовать. Курорты не должны превращаться в очередные спальные районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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