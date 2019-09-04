2019-09-04T10:09:31+03:00
Происшествия

В Северском районе пьяный 17-летний парень зашел в чужой дом и похитил телефон

На него завели уголовное дело по двум статьям
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе пьяный 17-летний парень зашел в чужой дом и похитил телефонВ Северском районе пьяный 17-летний парень зашел в чужой дом и похитил телефонФото: Архив "КП"
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1 декабря прошлого года на тот момент 17-летний парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения зашел в один из домов, расположенных на улице Лермонтова в станице Северской.

Дверь жилища была открыта, парню ничего не помешало. Пройдя в кухню, он увидел телефон и решил его похитить. Но в этот момент зашел сын хозяина дома. Злоумышленник обманул его рассказал, что является другом отца и попросил проводить к выходу. В прихожей обвиняемый сообщил несовершеннолетнему, что якобы оставил свои вещи в кухне и ему нужно за ними вернуться. Он прошел в комнату, забрал телефон и ушел.

- Только через время в семье поняли, что их обокрали и вызвали полицию. В отношении 18-летнего парня завели уголовное дело. Его обвиняют в краже (ч.1 ст.158 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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