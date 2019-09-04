Кубанский музыкант стал одним из лучших аккордеонистов мира
В китайском городе Шеньчжень прошел международный конкурс исполнителей «CoupeМondiale». Он собрал сильнейших музыкантов со всего мира, в частности в мероприятии принял участие житель Горячего Ключа Артем Малхасьян.
- Кубанский музыкант выступил в категории «Senior Coupe Mondiale» в трех турах. Каждый – получасовая программа, отличающаяся повышенной сложностью. В итоге Атрем занял третье место, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Краснодарского края.
Стоит отметить, что Артем Малхасьян закончил детскую школу искусств в Горячем Ключе. Сейчас он является студентом Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Несмотря на юный возраст – 24 года, музыкант уже становился победителем десятков всероссийских и международных музыкальных конкурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU