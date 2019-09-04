2019-09-04T10:38:16+03:00
Спорт

Гандбольная «Кубань» одолела «Ставрополье»

Все 12 встреч двух клубов завершились победой краснодарских спортсменок
Максим ОСОКИН
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Фото: whckuban.ruФото: whckuban.ru
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Гандбольные клубы «Кубань» и «Ставрополье» встречались 11 раз. 12-й матч прошел вечером 3 сентября 2019 года. Все игры завершили победой краснодарских спортсменок.

- Уже на третьей минуте встречи «Кубань» вела в счете 4:0. Однако спортсменки «Ставрополья» собрались и на 20-й минуте разрыв уменьшился до минимума – 15:14. Но краснодарские гандболистки тоже смогли показать характер и к перерыву счет был уже 24:14 в их пользу, - сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Во втором тайме на поле вышли игроки, которые не вошли в основной состав краснодарского клуба. Из-за большого количества ошибок, они подпустили «Ставрополье» практически вплотную 28:25, но на этом везение гостей закончилось. Итоговый счет - 37:30 в пользу «Кубани».

Теперь жёлто-зелёных ждет тройной выезд по маршруту Ижевск - Уфа - Тольятти. В Краснодаре болельщики увидят свою команду 2 октября. В этот день девушки встретятся со звенигородской «Звездой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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