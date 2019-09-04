В Ейском районе мужчина незаконно продавал алкоголь

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-04T10:45:27+03:00

На этом его ловили несколько раз

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В Ейском районе мужчина из машины продавал алкоголь. Сотрудники полиции нашли у него более 150 полимерных бутылок различного объема с жидкостью.

- Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАп (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам). Тогда ему выписали штраф на 30 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В этот раз в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно). Ему грозят исправительные работы сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU