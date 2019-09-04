2019-09-04T10:49:26+03:00
Общество

День знаний прошел в школе от «ЮгСтройИнвест»

В понедельник в школе № 102 в микрорайоне «Губернский» прозвенел первый звонок. Он открыл вторую страницу в истории учебного заведения, которое распахнуло свои двери для ребят в прошлом году
Иван ЕГОРОВ
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Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест».Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест».
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В 2018 году эта школа стала самой большой в городе. Она была возведена в самые короткие сроки группой компаний «ЮгСтройИнвест». Застройщик хорошо известен во всей стране – он работает в трех регионах и строит масштабные микрорайоны, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой. Школы, детские сады, зеленные аллеи, детские и спортивные площадки – стандартная составляющая жилых микрорайонов от «ЮгСтройИнвест».

Школа № 102 – одна из самых оснащенных в городе. Здесь есть все для комфортной и продуктивной учебы 1550 школьников. Большие, светлые классы, оборудованные по последнему слову техники, просторные спортивные залы и стадион с натуральным покрытием, большой актовый зал с гримерными и режиссерскими – все это сделано для детей. Здесь есть большой пищеблок, а все здание оснащено новейшей системой пожарной безопасности и 140 камерами видеонаблюдения. 2 сентября в этом году школа смогла принять сразу 20 первых классов. На торжественной линейке ребятам пожелали успешной учебы, а также чтобы школьная пора была наполнена для них яркими и добрыми событиями.

На сегодняшний день «ЮгСтройИнвест» занимает 3 место в списке крупнейших застройщиков по информации с сайта Единого реестра застройщиков России, является лидером строительства на юге страны. За 16 лет слаженной, плодотворной работы, удалось возвести более 3,4 миллионов квадратных метров жилья – 162 жилых дома и 15 социальных объектов (11 детских садов и 4 школы). При этом, каждый из объектов был сдан раньше намеченного срока. Глядя на эти результаты, можно с уверенностью сказать, что «ЮгСтройИнвест» по праву заслужил звание социально ответственного застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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