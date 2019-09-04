2019-09-04T10:56:31+03:00
Общество

Краснодарский колледж получил новое оборудование в рамках нацпроекта

Им оснастили 10 лабораторий и мастерских
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В краснодарском колледже электронного приборостроения открыли 10 новых лабораторий и мастерских. Оборудование для них закупили в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Сумма гранта для учебного учреждения составила 44 млн рублей.

- В новых лабораториях будут обучаться не только студенты ССУЗа, здесь реализуют программы профобучения для граждан предпенсионного возраста, а также планируют проводить профориентационную работу со школьниками в раках конкурса WorldSkills, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что помимо краснодарского колледжа, новое оборудование получат ССУЗы Новороссийска, Лабинска и Армавира. На это потратят порядка 110 млн рублей. Еще в 12 учебных заведениях создадут 12 лабораторий, где будут обучать профессиям поваров и сварщиков за счет средств краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сочинский Тайсон: на курорте посетителю ресторана откусили ухо
На Кубани врач устроила аварию
Жители Краснодарского края выберут «народного» участкового
В Анапе туристка из Германии застряла на сыпучем склоне
Краснодарские трамваи изменят маршруты
В Сочи водитель без прав устроил ДТП со скорой
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
День знаний прошел в школе от «ЮгСтройИнвест»
В Ейском районе мужчина незаконно продавал алкоголь
Гандбольная «Кубань» одолела «Ставрополье»
В Сочи запустили бесплатный трансфер в Олимпийский парк
Кубанский музыкант стал одним из лучших аккордеонистов мира
В Северском районе пьяный 17-летний парень зашел в чужой дом и похитил телефон
Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 13,5 миллионов туристов
Температура воды в Черном море 4 сентября: В Геленджике теплее, чем в Анапе
Краснодарский лицей №90 станет доступнее для детей-инвалидов
В Сочи разыскивают мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушку
В Краснодарском крае сосудистые центры получат новое оборудование
В Краснодаре откроется персональная выставка Олега Вуколова
На Кубани банда напала на дом известного казака
На строительство обхода станицы Ленинградской выделят более 1 миллиарда рублей
В Белоглинском районе открыли спортивный комплекс
В Краснодаре на акцию «Свеча памяти» пришли около тысячи человек
В Краснодаре на Бородинской ограничат движение
Жительница Иркутска оставила дочь у родни на Кубани, а потом пожаловалась на них в полицию
На Кубани мальчика побил отец его одноклассника
Краснодарская предпринимательница воюет за проезд к своему бизнесу со строительной компанией