Краснодарский колледж получил новое оборудование в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-04T10:56:31+03:00

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В краснодарском колледже электронного приборостроения открыли 10 новых лабораторий и мастерских. Оборудование для них закупили в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Сумма гранта для учебного учреждения составила 44 млн рублей.

- В новых лабораториях будут обучаться не только студенты ССУЗа, здесь реализуют программы профобучения для граждан предпенсионного возраста, а также планируют проводить профориентационную работу со школьниками в раках конкурса WorldSkills, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что помимо краснодарского колледжа, новое оборудование получат ССУЗы Новороссийска, Лабинска и Армавира. На это потратят порядка 110 млн рублей. Еще в 12 учебных заведениях создадут 12 лабораторий, где будут обучать профессиям поваров и сварщиков за счет средств краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU