Краснодарские трамваи изменят маршруты

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-04T11:16:38+03:00

Вагоны под номерами 4, 5 и 8 будут ходить по другому в течении двух вечеров

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре специалисты ТТУ будут менять рельсовое полотно по вечерам 5 и 6 сентября 2019 года. Работы будут проводить в районе пересечения улиц Гоголя и Карасунской Набережной. Иза этого вагоны № № 4, 5 и 8 пойдут по Садовой.

- Традиционно работы по замене трамвайного полотна будут проводить в вечернее и ночное время. Пассажиров просят быть внимательными и учесть изменение маршрутов. Днем вышеуказанные вагоны пойдут по обычным путям, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В частности, трамваи № 4: с 22.00 пойдут от Комсомольского микрорайона до стадиона «Кубань» по обычному маршруту, а далее по улицам Садовая и Красных Зорь до конечной — «Ул. им. Декабристов».

Маршрут № 5: изменения коснутся только последнего рейса. От Солнечной в 22.44 трамвай проследует в Восточное депо по ул. Садовой.

Маршрут № 8: время отправления вагона от улицы Солнечной по привычному маршруту — 22.28. последующие вагоны пойдут по Садовой в Восточное депо.

ИСТОЧНИК KP.RU