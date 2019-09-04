Жители Краснодарского края выберут «народного» участкового

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-04T11:29:05+03:00

Этот конкурс проводится уже девятый раз в этом году

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На Кубани лучшего участкового выберут люди с помощью голосования в Интернете. Победителем станет тот, кто получит наивысший «коэффициент доверия».

- Конкурс пройдет с 11 по 20 сентября на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю. А с 7 по 16 октября здесь же будет голосование за участников регионального этапа конкурса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После изучения представленных материалов об участковых пользователи смогут отдать свои голоса лучшему. Сотрудник полиции, набравший самое большое количество баллов, примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU