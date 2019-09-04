На Кубани врач устроила аварию

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-04T11:29:17+03:00

Очевидцы утверждают, что она была пьяна [видео]

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В социальных сетях появилась информация, что 25 августа 2019 года заведующая приёмного отделения центральной раненой больницы Абинска Пикалова Елена Владимировна совершила ДТП в котором пострадали люди. По сообщениям очевидцев, она была пьяна. Видео с места ДТП попало в сеть.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все детали произошедшего, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Врач устроила ДТП в Абинске.

Стоит добавить, что в посетители социальных сетей пишут, что виновница ДТП до сих пор не понесла никакой ответственности. Они отмечают, что за коллегу вступился главврач больницы.

Напомним, в Сочи около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем Datsun при развороте с правой полосы протаранил карету скорой помощи. Она двигалась в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками. В Машине находился пациент и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU