Сочинский Тайсон: на курорте посетителю ресторана откусили ухо

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-04T11:45:48+03:00

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Обычный шумный вечер в сочинском ресторане "Вавилон" на улице Пластунской закончился под вой сирен полиции и скорой помощи. Две шумные компании сидели за соседними столиками, и внезапно между мужчинами разгорелся конфликт. Подкрепленный изрядным количеством спиртного, он разгорелся около часа ночи.

Один из мужчин на глазах у всех взял и откусил ухо оппоненту, после чего скрылся. На место сразу вызвали медиков и правоохранителей. Сотрудники скорой зафиксировали травматическую ампутацию уха, перевязали голову пострадавшему и отвезли его в больницу. А полицейские остались на месте опрашивать очевидцев инцидента.

- Проверка продолжается, - уточнил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU