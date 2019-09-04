2019-09-04T11:56:11+03:00
Общество

На Кубани к Интернету подключат почти 2 тысячи социально значимых объектов

Это школы, больницы, пожарные части
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В крае к Интернету подключат почти 2 тысячи социально значимых объектов. На эти цели в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» выделено из федерального бюджета более 1,5 миллиарда рублей.

- Интернет появится в школах, больницах, избирательных участках, пожарных частях. Работы планируется завершить до конца 2021 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Благодаря Интернету школы получат доступ к новым образовательным программам, ФАПы и поликлиники – возможность развивать телемедицину и быть на связи с коллегами из краевых учреждений, оперативные службы будут получать еще более актуальную информацию, – отметил руководитель департамента Евгений Юшков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапском районе полицейские задержали лже-военного
Сотрудники ФСБ закрыли подпольные игровые клубы в Краснодаре
В Краснодаре осудили бывшего судью
В Краснодаре оштрафовали бизнесмена, который незаконно выдавал кредиты населению
В Темрюкском районе семья погибшего работника лишилась выплат
В Армавире недобросовестный подрядчик украл 1,5 млн рублей, выделенных на ремонт дорог
Два мальчика из Белореченска украли садовую тачку
В Сочи мужчину, больного раком, выселили на улицу
На Кубани местный житель оскорбил сотрудницу транспортной полиции
В Краснодаре на одном квартале по Гимназической закроют движение для транспорта
Трассу от села Черниговское до Дагомыса начнут строить осенью
Сочинская мэрия будет судиться с прокуратурой из-за внесенного предписания
В Краснодаре организация задолжала работнику 450 тысяч рублей
На Кубани, чтобы скрыть убийство пенсионерки, украинец поджег дом
В Темрюкском районе задержали мужчину с «закладкой» в руках
Краснодарцев приглашают на просмотр познавательного фильма о космосе
На берегоукрепительные работы в Сукко выделят 80 миллионов рублей
Сочинский Тайсон: на курорте посетителю ресторана откусили ухо
На Кубани врач устроила аварию
Жители Краснодарского края выберут «народного» участкового
В Анапе туристка из Германии застряла на сыпучем склоне
Краснодарские трамваи изменят маршруты
В Сочи водитель без прав устроил ДТП со скорой
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
Краснодарский колледж получил новое оборудование в рамках нацпроекта