На Кубани к Интернету подключат почти 2 тысячи социально значимых объектов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-04T11:56:11+03:00

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В крае к Интернету подключат почти 2 тысячи социально значимых объектов. На эти цели в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» выделено из федерального бюджета более 1,5 миллиарда рублей.

- Интернет появится в школах, больницах, избирательных участках, пожарных частях. Работы планируется завершить до конца 2021 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Благодаря Интернету школы получат доступ к новым образовательным программам, ФАПы и поликлиники – возможность развивать телемедицину и быть на связи с коллегами из краевых учреждений, оперативные службы будут получать еще более актуальную информацию, – отметил руководитель департамента Евгений Юшков.

ИСТОЧНИК KP.RU