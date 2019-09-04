СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-04T12:25:59+03:00

В Темрюкском районе задержали мужчину с «закладкой» в руках Фото: Архив "КП"

Он хотел убежать, но не смог

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Полицейские Темрюкского района осматривали вверенный им участок. Внимание правоохранителей привлек мужчина, который прятался между деревьями заброшенного пожарного проезда. Увидев полицейских, он бросил на землю пакет с неизвестным веществом и попытался убежать.

- Мужчину задержали, а порошок светло-бежевого цвета отправили на экспертизу. Это оказалось производное N-метилэфедрона, общей массой более 1,75 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На него правоохранители Темрюкского района завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU