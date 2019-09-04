2019-09-04T12:33:33+03:00
Происшествия

На Кубани, чтобы скрыть убийство пенсионерки, украинец поджег дом

Сейчас ему избирают меру пресечения
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Мужчину сейчас допрашивают.Мужчину сейчас допрашивают.
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Трагедия случилась в станице Старомышастовской. Здесь в ночь на 22 августа загорелся частный дом, в котором жила 82-летняя старушка. Пожилую женщину знали все местные жители, она была всегда приветлива, общительна.

- В прошлом году к ней переехал внук, кажется. С возрастом ей сложно стало ходить, ходить на рынок за продуктами. Потому он, видимо, и перебрался к ней, чтобы помогать, - говорят соседи пенсионерки. Именно они вызвали пожарных, когда почувствовали запах дыма.

Пожар вспыхнул в комнате, где спала пенсионерка. Фото: vk.com/rvsnews

Пожар вспыхнул в комнате, где спала пенсионерка. Фото: vk.com/rvsnews

Выбежав на улицу, они увидели, что огонь полыхает в комнате, где спала пенсионерка. Возгорание ликвидировали за 20 минут. Когда в дом зашли спасатели, то увидели, что мертвую женщину. На ее спине и лице были ножевые ранения, от которых, по всей видимости, и умерла пенсионерка.

Как позже выяснится, в комнате вспыхнули вещи. Рядом с ними найдут марлевый тампон, пропитанный горючим, 10 окурков сигарет и одежду со следами крови.

Под подозрение правоохранителей тут же попал парень, который жил вместе со старушкой. Поймали его спустя 5 дней после ЧП.

- По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний ранее не судимый гражданин Украины. Сам он зарегистрирован в Краснодаре, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Сейчас ему избирается мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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