2019-09-04T12:45:22+03:00
Общество

Сочинская мэрия будет судиться с прокуратурой из-за внесенного предписания

Дело касается ситуации с самостроями на территории курорта
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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Мэрия Сочи обратилась в суд с апелляцией, в которой просит отменить вынесенный приговор. Ранее служители Фемиды отказались отменить предписание прокуратуры, которая заявила, что власти курорта не выполняют обязанностей по борьбе с самостроями.

- Администрация Сочи указала, что не обладает надлежащими полномочиями по осуществлению строительного надзора. Это касается, в частности, обязанностей по выявлению нарушений в сфере строительства из-за внесенных изменений в действующее законодательство. Стройнадзор, выступавший в качестве третьего лица, принял сторону прокуратуры, - сообщается в картотеке арбитражных дел.

Суд отказал мэрии курорта в удовлетворении иска, мотивировав это тем фактом, что Поправки в Градостроительный кодекс хоть и были приняты, однако, порядок реализации новых норм не утвержден. Именно поэтому администрация курорта должна была осуществлять контроль, выявлять и пресекать факты самовольного возведения зданий на вверенной территории.

Данное решение мэрия обжаловала в 15-й апелляционный арбитражный суд. Заседание по данному делу состоится 07 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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