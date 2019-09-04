2019-09-04T13:21:00+03:00
Общество

В Краснодаре на одном квартале по Гимназической закроют движение для транспорта

Это продлится с 10 по 29 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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На участке от Рашпилевской до Октябрьской отремонтируют канализацию. С 10 по 29 сентября здесь закроют проезд для личного и общественного транспорта. Также автобусы № № 67 и 106А временно изменят схемы движения.

- Общественный транспорт будет объезжать этот квартал по Чапаева, и далее по улицам Красноармейской и Гимназической. Просим горожан и гостей кубанской столицы быть внимательными при планировании передвижения по городу, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

- На участке от Рашпилевской до Октябрьской заменят более 300 метров канализационных труб диаметром 300 миллиметров. Также здесь восстановят смотровые колодцы. Работы проведут без отключения абонентов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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