На Кубани местный житель оскорбил сотрудницу транспортной полиции

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-04T13:33:57+03:00

На него завели уголовное дело

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4 августа вечером пьяный мужчина в вагоне электропоезда сообщением Имеретинский курорт – Краснодар в присутствии других пассажиров оскорбил нецензурной бранью сотрудницу транспортной полиции. Девушка исполняла обязанности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.

41-летнего жителя Краснодарского края задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

- Уголовное дело расследуется Следственным отделом на транспорте ЮСУТ СУ России, результаты расследования контролируются транспортной прокуратурой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ России.

ИСТОЧНИК KP.RU