В Сочи мужчину, больного раком, выселили на улицу

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-04T14:03:56+03:00

Он с супругой лишился жилья в процессе подготовки курорта к Олимпиаде-2014

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В Сочи мужчину больного онкологией вместе с женой судебные приставы выселили на улицу. Супруги с 2011 проживали в пансионате «Нептун», который использовался в качестве маневренного фонда. Их собственное жилье снесли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Теперь пансионат выставлен на продажу, а супруги были последними жильцами. При этом мужчину, который на момент выселения не мог передвигаться, попросту вынесли на матрасе.

- Приставы пришли 3 сентября 2019 года. На их требование освободить помещение, я ответил, что после сеанса химиотерапии не могу ходить. Тогда они вынесли меня прямо на матрасе на улицу, где находилась моя супруга, - рассказал Андрей Мартынов.

При этом, супруги не смогли забрать оставленные в пансионате вещи, так как двери тут же опечатали.

Сотрудники службы судебных приставов аргументировали свой поступок тем фактом, что у них имеется решение суда о выселении супругов из пансионата.

Ране в администрации Сочи заявили, что Мартыновы не могут претендовать на получения нового жилья, так как их дом, который пошел под снос, был построен на улице Нижнеимеретинской самовольно, без оформления прав на земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU