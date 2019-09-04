Два мальчика из Белореченска украли садовую тачку

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-04T14:01:23+03:00

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В Белореченске двое детей несколько раз пытались перекинуть садовую тачку через забор. Это попало на видео, которое выложили в социальные сети. Как подписали в комментариях под роликом, кадры достойные режиссера фильма «Угнать за 60 секунд».

На записи видно, как два подростка пытаются перетащить через двухметровый забор металлическую садовую тачку. Они сложили две лавочки, но те рухнули от веса транспорта. После этого дети принесли стол и лестницу, с помощью которых им удалось перекинуть тачку через забор.

На последних кадрах один воришка увозит второго в тачке по улице. Вся операция занимает у них не более 5 минут.

Как известно, в полицию о краже тачки ее хозяева не обращались.

Напомним, в приюте ждут школьниц, которые украли бокс с пожертвованиями для животных. Полиция ищет девочек, которые вынесли из кафе деньги для бездомных кошек и собак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730021" frameborder="0"></iframe> В Белореченске два парня угнали тачку.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU