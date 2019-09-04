В Армавире недобросовестный подрядчик украл 1,5 млн рублей, выделенных на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-04T14:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Армавира начала доследственную проверку в отношении руководства «ДСУ-4». Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт городских дорог. В июле 2018 года «ДСУ-4» заключило с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Армавира соглашение, которое подразумевало проведение ремонта дорожного полотна на нескольких участках городских улиц. При этом, подрядчик заранее знал, что объем работ, прописанных в документе, выполняться не будет.

- Однако, руководитель «ДСУ-4» намеренно включил в акты расценки по подготовительным работам, - пишет РИА «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Итоге, компания получила из бюджета 1,5 млн рублей за услуги, которые фактически не оказывались. По данному факту прокуратурой Армавира назначено проведение доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU