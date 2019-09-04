В Темрюкском районе семья погибшего работника лишилась выплат
Несчастный случай произошел в морском порту «Тамань» Темрюкского района. На предприятии, которое занимается прокладыванием глубоководного выпуска, погиб работник.
Как оказалось, в трубе, где находился геодезист, не была обеспечена безопасность оборудования. При прикосновении к одному из насосов специалист получил удар электрическим током. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Комиссия, проводившая расследование этого ЧП, выяснила, что с погибшим сотрудником не был заключен трудовой договор. Более того, мужчине не провели инструктаж по охране труда, не обеспечили безопасность. При этом разрешили выполнение работ в отсутствие начальника участка.
Поэтому в акте расследования было отмечено - несчастный случай не связан с производством, а изменить квалификацию можно только после установления трудовых отношений между погибшим и предприятием. В итоге, семья геодезиста осталась без выплат.
Возбуждено уголовное дело, профсоюзная техническая инспекция работает со следствием.
- Мы настаиваем на дополнительном расследовании несчастного случая с участием госинспекции труда, технической инспекции труда профобъединения, представителей энергонадзора, - говорит председатель Краснодарского краевого профобъединения Светлана Бессараб. - В данном случае налицо признаки трудовых отношений: работник выполнял график внутреннего трудового распорядка, подчинялся распоряжениям представителя стороны работодателя, пользовался инструментом работодателя.
В случае, если трудовые отношения все-таки признают, двое детей погибшего не останутся без пособия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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