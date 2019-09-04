В Краснодаре осудили бывшего судью

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-04T14:43:38+03:00

Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

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Краснодарский суд вынес приговор бывшему судье. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

- Как установило следствие, к обвиняемому обратился мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело за незаконное образование юридического лица. В 2014 году у него дома обнаружили доказательства, которые могли бы послужить основанием для вынесения обвинительного приговора. Мужчина обратился к судье, который на тот момент уже вышел в отставку. То ввел его в заблуждение и пообещал за 6 млн рублей поспособствовать закрытию уголовного дела, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина на требования экс-судьи согласился, а затем обратился в следственное управление СКР по краю. Летом 2014 года экс-судью задержали при получении денег. Уголовное дело в отношении бывшего служителя Фемиды возбудил Председатель Следственного комитета РФ.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года и 4 месяца в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU