Сотрудники ФСБ закрыли подпольные игровые клубы в Краснодаре

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-04T14:57:06+03:00

Их организаторам могут грозить реальные сроки заключения

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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю получили информацию, что на территории Прикубанского и Карасунского внутригородских округов Краснодара функционирует сеть подпольных игровых клубов. Оперативники выехали по адресам.

- В ходе рейда был установлен факт незаконной организации азартных игр. Изъято почти 100 компьютеров, а также программное обеспечение и бухгалтерская документация, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Все изъятое игровое оборудование отправлено на экспертизу. По ее результатам примут решение о возбуждении в отношении организаторов подпольного бизнеса уголовных дел.

Напомним, В Краснодаре оштрафовали бизнесмена, который незаконно выдавал кредиты населению. Факт нарушения законодательства выявили сотрудники прокуратуры. В итоге бизнесмен заплатит в пользу государства 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU