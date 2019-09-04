В Анапском районе полицейские задержали лже-военного

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-04T15:30:48+03:00

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В поселке Пятихатки сотрудник полиции задержал жителя села Су-Псех. 42-летний мужчина с мая 2019 года находился в федеральном розыске. Его подозревают в нарушении статьи 322.2 Уголовного кодекса РФ – «Фиктивная регистрация гражданина РФ или иностранного гражданина на территории Российской Федерации».

- В момент задержания подозреваемый был одет в форму военнослужащего армии России. Также на его форме были погоны «полковника», а на форменной кепке – кокарда. При этом задержанный не являлся действующим сотрудником Вооруженных сил России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного составлен материал об административном правонарушении за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Также выяснилось, что ранее он уже был задержан за подобное правонарушение. Тогда прокуратура вынесла в адрес мужчины представление о недопустимости нарушения действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU