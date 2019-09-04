На Кубани открыто больше всего казачьих и кадетских классов в России

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-04T16:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день в России насчитывается 3351 школа с кадетскими или казачьими классами. Больше всего таких учебных заведений в Южном и Центральном федеральном округах, при этом, абсолютным лидером является Краснодарский край.

- На Кубани казачьи и кадетские классы открыты в 1131 образовательной организации. Ежегодно юные представители края становятся призерами всероссийского смотра-конкурса. В частности, кадеты краснодарского корпуса имени атамана М.П. Бабыча побеждают в нем последние 13 лет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» уже три года участвуют школы кубанского региона. В 2018 году награды получили 8 учреждений края. Школа №25 Новороссийска и № 11 Ленинградского района побеждают на протяжении всей истории конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU