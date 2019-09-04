В Краснодаре в Садовом сквере появится спортплощадка

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-04T16:45:35+03:00

Здесь можно будет заниматься волейболом и баскетболом

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В Краснодаре продолжаются работы по благоустройству сквера Садового. Они выполнены на 80%. Сейчас здесь оборудуют спортивную площадку.

- Площадь объекта превысит 500 кв. метров. Здесь, помимо прочего, можно будет играть в волейбол и баскетбол, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что сквер «Садовый» создают, что называется, с нуля. Ране на его месте располагались гаражи и необорудованная парковка. Сейчас специалисты заканчивают укладку тротуарной плитки, установку столбов уличного освещения, а также детской игровой площадки.

Площадь нового сквера, который расположится на участке между улицами Длинной и Пашковской составляет более — 7,5 тыс. кв. м. осенью здесь высадят свыше 150 деревьев и 2 тысяч кустарников. Сдать объект планируют ко Дню города.

ИСТОЧНИК KP.RU