2019-09-04T16:51:01+03:00
Дом. Семья

Если не вылечить, они умрут: кошкам с вирусом срочно нужна помощь

На лекарства для краснодарских животных не хватает денег
Варвара ДЫМ
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Этому котику, как и многим другим, нужны лекарства, чтобы жить. Фото: "Краснодог"Этому котику, как и многим другим, нужны лекарства, чтобы жить. Фото: "Краснодог"
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Трехмесячная кошечка Орхидея, как и десятки других животных, попала в краснодарский приют с серьезной инфекцией. Котенка нашли на заправке худого и с серьезными травмами. А еще у Орхидеи вирусное заболевание, вылечить которое можно, но ей не хватает лекарств. Ведь кроме Орхидеи в приюте полно других кошек точно с такой же инфекцией.

- В последние дни в приют поступило много животных с вирусной инфекцией. Клетки с поступающими животными приходится ставить уже на полу. Расход лекарств достаточно большой, а запас их подходит к концу, - бьют тревогу в приюте для бездомных животных «Краснодог». – Наш приют переполнен, а животным срочно нужны противовирусные препараты.

У Орхидеи вирус, который необходимо лечить. Но препаратов в приюте не хватает. Фото: "Краснодог"

У Орхидеи вирус, который необходимо лечить. Но препаратов в приюте не хватает. Фото: "Краснодог"

Орхидею можно спасти, даже если купить лекарств по минимуму. Ей всего лишь необходимы эти препараты: Фелиферон, Ронколейкин, Анандин, Гемобаланс, а также Тетрациклиновая мазь для глаз и капли в нос на основе Ксилена.

Эти лекарства можно принести в "Краснодог", или помочь здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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