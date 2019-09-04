На Кубани будут развивать малое и среднее предпринимательство

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-04T18:45:47+03:00

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В Краснодарском крае заработала программа, направленная на популяризацию малого и среднего предпринимательства среди населения. Сегодня доля таких организаций в ВВП региона составляет лишь 30% и должна увеличиться к 2024 году до 50%.

- В данный момент в сфере малого и среднего бизнеса на Кубани занято порядка 750 тысяч человек. Через пять лет таковых должно быть уже 1 миллион. Таким образом, прирост составит 25%, - пишет Юг Times со ссылкой на врио руководителя департамента инвестиций и развития МСП Виталия Воронова.

Чтобы добиться таких результатов, в крае разработали специальную программу. Она подразумевает, в частности, проведение видеокампании в СМИ и интернете. В ее ходе расскажут реальные истории успешных предпринимателей.

Большое внимание в рамках программы уделят школьникам. Для них запланированы открытые уроки, встречи с предпринимателями и бизнес-игры. Помимо этого, среди учащихся проведут тестирование, которое поможет выявить у них наличие «коммерческой жилки».

Еще одним механизмом станут образовательные семинары. Только в 218 году провели 250 таких мероприятий. В будущем их число возрастет.

ИСТОЧНИК KP.RU