2019-09-04T18:45:47+03:00
Экономика

На Кубани будут развивать малое и среднее предпринимательство

Для этого разработали ряд специальных мер
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае заработала программа, направленная на популяризацию малого и среднего предпринимательства среди населения. Сегодня доля таких организаций в ВВП региона составляет лишь 30% и должна увеличиться к 2024 году до 50%.

- В данный момент в сфере малого и среднего бизнеса на Кубани занято порядка 750 тысяч человек. Через пять лет таковых должно быть уже 1 миллион. Таким образом, прирост составит 25%, - пишет Юг Times со ссылкой на врио руководителя департамента инвестиций и развития МСП Виталия Воронова.

Чтобы добиться таких результатов, в крае разработали специальную программу. Она подразумевает, в частности, проведение видеокампании в СМИ и интернете. В ее ходе расскажут реальные истории успешных предпринимателей.

Большое внимание в рамках программы уделят школьникам. Для них запланированы открытые уроки, встречи с предпринимателями и бизнес-игры. Помимо этого, среди учащихся проведут тестирование, которое поможет выявить у них наличие «коммерческой жилки».

Еще одним механизмом станут образовательные семинары. Только в 218 году провели 250 таких мероприятий. В будущем их число возрастет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани приступили к уборке риса
В Краснодаре реконструкцию канализации по ул. Российской завершат 20 октября
На Кубани собака покусала 5-летнего мальчика
ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам
Если не вылечить, они умрут: тяжелобольным кошкам срочно нужна помощь
В Краснодаре в Садовом сквере появится спортплощадка
На Кубани открыто больше всего казачьих и кадетских классов в России
В Анапском районе полицейские задержали лже-военного
Сотрудники ФСБ закрыли подпольные игровые клубы в Краснодаре
В Краснодаре осудили бывшего судью
В Краснодаре оштрафовали бизнесмена, который незаконно выдавал кредиты населению
В Темрюкском районе семья погибшего работника лишилась выплат
В Армавире недобросовестный подрядчик украл 1,5 млн рублей, выделенных на ремонт дорог