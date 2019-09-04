2019-09-04T19:17:55+03:00
Общество

В Краснодаре реконструкцию канализации по ул. Российской завершат 20 октября

Это поможет разобраться с пробками на оживленной магистрали
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре значительно осложнилась дорожная обстановка на улице Российской. Это связано с проведением реконструкции канализации, из-за которой перекрыли движение по двум полосам оживленной магистрали. Причем в пробках стоит не только частный, но и общественный транспорт.

- Принято решение о том, что подрядчик теперь будет работать в три смены. Благодаря этому, ремонт канализации по Российской удастся завершить к 20 октября, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого, изменят режим работы светофоров на пересечении Российской с улицами Дунаевского и Петра Метальникова.

Напомним, в Краснодаре на улице Гимназической на участке от Рашпилевской до Октябрьской отремонтируют канализацию. С 10 по 29 сентября здесь закроют проезд для личного и общественного транспорта. Автобусы № № 67 и 106А временно изменят схемы движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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